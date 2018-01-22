Сегодня Джеко и Эмерсон могут стать игроками "Челси"

Руководство "Челси" согласовало сумму трансфера нападающего "Ромы" Эдина Джеко и полузащитника Эмерсона, сообщает Gianlucadimarzio.com. Лондонцы заплатят за переход футболистов 50 миллионов евро. Римляне могут получить еще 10 миллионов в качестве различных бонусов.

При этом клубы не договорились о том, каким образом будет совершен платеж – единоразово или в рассрочку.

Предполагается, что хавбек согласовал условия личного контракта с "синими". Джеко отправился в Лондон и в ближайшее время проведет переговоры с представителями "Челси".