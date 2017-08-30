Себастьян Ларссон: "Вернблум очень хорошо отзывался о Слуцком"

Полузащитник "Халл Сити" Себастьян Ларссон рассказал о том, что у него было предложение от "Леванте". 32-летний швед прошел в испанском клубе медобследование, но принял решение остаться в Англии и подписал контакт с командой Леонида Слуцкого. Ранее футболист выступал за "Сандерленд".

- И я, и моя семья комфортно чувствуют себя в Англии, - цитирует Expressen Ларссона. - Я подумал, что нет смысла уезжать, ведь меня и здесь все устраивает. Был ли я близок к подписанию контракта с "Леванте"? Да, мне льстило, что клуб из чемпионата Испании хочет подписать со мной контакт. Но когда пришло время принять решение, я выбрал "Халл".

Понтус Вернблум выступал в ЦСКА под руководством Слуцкого. Говорил ли я с ним перед подписанием контракта? Нет, разговоров не было. Но он мне и раньше рассказывал о тренере, я слышал только положительные отзывы. И мне понравилось отношение Слуцкого ко мне в процессе переговоров.