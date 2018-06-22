Себастьян Ларссон: "Слуцкий был как плюшевый мишка"

Защитник сборной Швеции Себастьян Ларссон в интервью "Известиям" вспомнил о работе с Леонидом Слуцким. В прошлом сезоне он играл за "Халл Сити", который начинал сезон под руководством российского специалиста.

– У вас есть опыт работы с Леонидом Слуцким в английском "Халл Сити". Что можете сказать об этом времени?

– Это было отличное время. Он — фантастический человек и тренер. К сожалению, мы проработали вместе не очень долго, но я все равно ему очень благодарен. Слуцкий – отличный специалист, желаю ему самого лучшего в будущем.

– Говорят, что у него были хорошие отношения с игроками "Халла". Это так?

– Слуцкий был как большой плюшевый мишка: ты мог всегда поговорить с ним и обсудить что угодно. Лично ко мне он прекрасно относился и всегда был добр.

– Есть мнение, что российским игрокам и тренерам непросто работать в Европе из-за разницы менталитетов. У Леонида Слуцкого менталитет европейский?

– Да, у него с этим точно не было проблем. Я уверен, его еще ждут успехи в Европе. Проблема его этапа карьеры в Англии — отсутствие времени. Слуцкому его просто не хватило. Если бы мы выиграли еще несколько матчей, я уверен, сезон можно было бы признать успешным, и он остался бы в клубе.