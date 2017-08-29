Себастьян Ларссон: "Очевидно, что в "Халл Сити" идет перестройка"

Полузащитник "Халл Сити" Себастьян Ларссон доволен своей адаптацией в новом клубе. 32-летний швед перешел в команду Леонида Слуцкого три недели назад.

– Я прекрасно тут обосновался, – цитирует официальный сайт "Халл Сити" Ларссона. – Очевидно, что мне пришлось сразу же втягиваться в игру, но я рад, что уже получаю практику. Когда закончатся матчи сборных, я вернусь более свежим. Хоть я еще не в лучшем своем состоянии, моя форма будет улучшаться с каждой проведенной на поле минутой.

После двух разочаровывающих результатов нам важно было набрать три очка в игре с "Болтоном" (4:0). И было здорово сделать это в таком стиле. Мы солидно стартовали. Очевидно, что идет перестройка после вылета из премьер-лиги в прошлом сезоне и прихода нового тренера. У нас появилось много новых игроков. Пока у всех нас было не так много времени, чтобы сыграться, поэтому началом сезона можем быть в целом довольны. Теперь нужно сделать все, чтобы удачно пройти весь сезон.