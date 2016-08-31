Сборная Франции отпустила Сиссоко для подписания контракта с новым клубом

Полузащитник Мусса Сиссоко покинул расположение сборной Франции, чтобы подписать контракт с новым клубом, информирует пресс-служба национальной команды. Ранее сообщалось, что в приобретении хавбека, выступающего за "Ньюкасл", заинтересован "Тоттенхэм". Лондонцы готовы заплатить за переход игрока 19 миллионов евро.

.@MoussaSissoko a été autorisé par #Deschamps à quitter Clairefontaine à 9h pour finaliser son transfert. Direction Bari pour le groupe. – Equipe de France (@equipedefrance) 31 августа 2016 г.