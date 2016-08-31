11:42 | ФУТБОЛ — Англия

Сборная Франции отпустила Сиссоко для подписания контракта с новым клубом

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Полузащитник Мусса Сиссоко покинул расположение сборной Франции, чтобы подписать контракт с новым клубом, информирует пресс-служба национальной команды. Ранее сообщалось, что в приобретении хавбека, выступающего за "Ньюкасл", заинтересован "Тоттенхэм". Лондонцы готовы заплатить за переход игрока 19 миллионов евро.

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