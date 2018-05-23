Сайт Эмери удалил сообщение о назначении в "Арсенал" и перестал работать

С сайта испанского специалиста Унаи Эмери было удалено сообщение о его назначении в "Арсенал". В настоящее время ресурс не работает.

"Горжусь, что являюсь частью семьи "Арсенала", – говорилось в сообщении, которое ранее находилось на сайте. Предыдущий сезон тренер провел в "ПСЖ" и выиграл с командой все внутренние трофеи. Ранее он также тренировал "Севилью", "Спартак", "Валенсию", "Альмерию" и "Лорка Депортиво".