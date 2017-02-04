14:45 4 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Савин и Слуцкий встретились на матче "Челси" - "Арсенал"

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий посетил матч 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Арсеналом". Возле стадиона "Стэмфорд Бридж" он встретился с бывшим футболистом, а ныне комментатором Евгением Савиным, игравшим под его руководством в "Крыльях Советов".

Они встретились. Футболист и тренер "Крыльев Советов". Теперь в Лондоне, на главном матче сезона", - написал в своем твиттере комментатор Георгий Черданцев.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Der schwein

Просто встретились два одиночества, Развели у дороги костер, А костру разгораться не хочется, Вот и весь, вот и весь разговор (C) :)

19:30 4 февраля

баламошка

Два Никто.

17:32 4 февраля

А380726

Не иначе в паб на радостях зашли, теперь у Чердака и Жени языки и мозги в трансляции тормозят

16:34 4 февраля

shpasic

какой игрок, такой и тренер.

15:39 4 февраля

П_о_в_а_р

Игрочище и тренерище.

15:21 4 февраля

_Я_против_Астротерфа_

эх Женя,рано ты карьеру завершил...

15:19 4 февраля

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