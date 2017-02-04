Савин и Слуцкий встретились на матче "Челси" - "Арсенал"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий посетил матч 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Арсеналом". Возле стадиона "Стэмфорд Бридж" он встретился с бывшим футболистом, а ныне комментатором Евгением Савиным, игравшим под его руководством в "Крыльях Советов".

Они встретились. Футболист и тренер "Крыльев Советов". Теперь в Лондоне, на главном матче сезона", - написал в своем твиттере комментатор Георгий Черданцев.