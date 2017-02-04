Савин и Слуцкий встретились на матче "Челси" - "Арсенал"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий посетил матч 24-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Арсеналом". Возле стадиона "Стэмфорд Бридж" он встретился с бывшим футболистом, а ныне комментатором Евгением Савиным, игравшим под его руководством в "Крыльях Советов".
Они встретились. Футболист и тренер "Крыльев Советов". Теперь в Лондоне, на главном матче сезона", - написал в своем твиттере комментатор Георгий Черданцев.
Они встретились. Футболист и тренер КС (Самара). Теперь в Лондоне, на главном матче сезона. pic.twitter.com/7czT7uNeQV– Георгий Черданцев (@cherdantsev) 4 февраля 2017 г.
Der schwein
Просто встретились два одиночества, Развели у дороги костер, А костру разгораться не хочется, Вот и весь, вот и весь разговор (C) :)
19:30 4 февраля
баламошка
Два Никто.
17:32 4 февраля
А380726
Не иначе в паб на радостях зашли, теперь у Чердака и Жени языки и мозги в трансляции тормозят
16:34 4 февраля
shpasic
какой игрок, такой и тренер.
15:39 4 февраля
П_о_в_а_р
Игрочище и тренерище.
15:21 4 февраля
_Я_против_Астротерфа_
эх Женя,рано ты карьеру завершил...
15:19 4 февраля