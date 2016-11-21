Саутгейта утвердят в качестве главного тренера сборной Англии 30 ноября

Футбольная ассоциация Англии утвердит на посту главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта 30 ноября, сообщает The Telegraph. По информации издания, вероятность иного решения организации крайне мала. Предполагается, что контракт с 46-летним специалистом будет рассчитан на четыре года, зарплата составит 1 миллион фунтов стерлингов в год.

Напомним, Саутгейт исполняет обязанности главного тренера сборной Англии после отставки Сэма Эллардайса, покинувшего команду из-за коррупционного скандала.