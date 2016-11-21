07:13 | ФУТБОЛ — Англия

Саутгейта утвердят в качестве главного тренера сборной Англии 30 ноября

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Футбольная ассоциация Англии утвердит на посту главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта 30 ноября, сообщает The Telegraph. По информации издания, вероятность иного решения организации крайне мала. Предполагается, что контракт с 46-летним специалистом будет рассчитан на четыре года, зарплата составит 1 миллион фунтов стерлингов в год.

Напомним, Саутгейт исполняет обязанности главного тренера сборной Англии после отставки Сэма Эллардайса, покинувшего команду из-за коррупционного скандала.

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