Саутгейт возглавил сборную Англии на четыре года

Футбольная ассоциация Англии (ФА) на своем официальном сайте сообщила, что Гарет Саутгейт назначен на пост главного тренера английской сборной. Контракт со специалистом рассчитан на четыре года. Таким образом, он будет готовить англичан к ЧМ-2018 и Euro-2020.

Саутгейт был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения с этого поста Сэма Эллардайса, ставшего фигурантом коррупционного скандала. Первый матч в качестве наставника Саутгейт проведет с Германией в Дортмунде 22 марта 2017 года, а через четыре дня на "Уэмбли" Англия примет Литву в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.