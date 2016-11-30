18:16 | ФУТБОЛ — Англия

Саутгейт возглавил сборную Англии на четыре года

0
0
0
2

Футбольная ассоциация Англии (ФА) на своем официальном сайте сообщила, что Гарет Саутгейт назначен на пост главного тренера английской сборной. Контракт со специалистом рассчитан на четыре года. Таким образом, он будет готовить англичан к ЧМ-2018 и Euro-2020.

Саутгейт был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения с этого поста Сэма Эллардайса, ставшего фигурантом коррупционного скандала. Первый матч в качестве наставника Саутгейт проведет с Германией в Дортмунде 22 марта 2017 года, а через четыре дня на "Уэмбли" Англия примет Литву в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

Malshionа ------ Да и Кушанашвило, то, которое Отара, ПРОЛЕТЕЛЛЛЛО!!!!

18:43

Malshion

Не успел Леонид...

18:23

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ