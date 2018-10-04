Саутгейт подписал новый контракт с футбольной ассоциацией Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продлил контракт до 2022 года, информирует пресс-служба федерации.

О деталях сделки и о размере зарплаты тренера не сообщается.

- Я рад, что у меня есть возможность возглавлять национальную сборную в течение следующих двух крупных турниров, - приводит федерация слова Саутгейта. - Работа остается для меня невероятной привилегией и настоящей честью. То, как нация объединилась за команду этим летом - это нечто особенное. Будет здорово увидеть, как далеко эта молодая команда сможет пойти в ближайшие годы.

Специалист возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата мира-2018.

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