Саутгейт готов подписать новый контракт с футбольной ассоциацией Англии

Футбольная ассоциация Англии в самое ближайшее время продлит контракт с главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом, утверждает Sky Sports.

Согласно информации издания, новое соглашение рассчитано до 2022 года. Зарплата тренера будет выше на 50%, чем была. Нынешний оклад Саутгейта составляет 1,8 миллиона фунтов.

Ожидается, что новый контракт будет подписан в четверг, 4 октября.

Специалист возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата мира-2018.

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