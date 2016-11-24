10:22 | ФУТБОЛ — Англия

Саутгейт будет назначен главным тренером сборной Англии 28 ноября

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Футбольная ассоциация (FA) утвердит Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии 28 ноября, сообщает The Sun. По информации издания, контракт с английским специалистом будет рассчитан на 3,5 года с зарплатой 1,3 миллиона фунтов в год.

Сообщается, что в ближайшие выходные заинтересованные стороны проведут телефонную конференцию, в ходе которой планируется уладить все формальности относительно предстоящего подписания соглашения.

Напомним, что Саутгейт стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии в сентябре 2016 года, после того, как FA расторгла контракт с Сэмом Эллардайсом, который был уличен в коррупционной деятельности.

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