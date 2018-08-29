Саутгейт будет лоялен к футболистам-участникам чемпионата мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отнесется лояльно к футболистам, принимавшим участие в чемпионате мира, и сделает ставку на молодых футболистов в предстоящих матчах, сообщает Sky Sports.

В сентябре англичане встретятся с командой Испании в рамках Лиги наций (8 сентября) и со швейцарцами в товарищеском матче (11 сентября). По данным издания, несколько игроков попросили не вызывать их в сборную: это форвард "Лестера" Джейми Варди и защитник "Челси" Гэри Кэйхилл. Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джоунс также выразил тренеру свои сомнения насчет вызова в команду в связи небольшим повреждением, полученным в матче с "Тоттенхэмом".

Сообщается, что Саутгейт обещал обдумать варианты и ожидается, что тренер лояльно отнетется к просьбам своих футболистов. Под руковдством тренера сборная Англии заняла четвертое место на ЧМ-2018.