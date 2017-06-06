"Саутгемптон" просит изучить нарушения "Ливерпуля" при переговорах с ван Дейком

"Саутгемптон" просит премьер-лигу расследовать вероятные нарушения при переговорах "Ливерпуля" с защитником Виргилом ван Дейком, сообщает Sky Sports. По мнению "святых", мерсисайдцы использовали незаконные ходы для того, чтобы убедить игрока перейти в их команду. Ранее в СМИ появилась информация, что "Ливерпуль" готов совершить рекордный трансфер (Покупка Энди Кэрролла за 35 миллионов фунтов стерлингов в 2011 году - нынешний рекорд. - Прим. "СЭ").

За "Саутгемптон" ван Дейк выступает с 2015 года, в этом сезоне сыграл в 30 матчах и забил 4 мяча. Ранее он выступал за "Гронинген" и "Селтик".