"Саутгемптон" продаст ван Дейка за 70 миллионов фунтов?

Руководство "Саутгемптона" планирует заработать на продаже защитника Вирджила ван Дейка 70 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports. По информации издания, игрок обороны может покинуть клуб в ближайшее время.

Напомним, интерес к 26-летнему голландцу проявляют "Ливерпуль" и "Челси". Ранее сам игрок обращался к руководству "Саутгемптона" с просьбой выставить его на трансфер. Во время подготовки к сезону тренерский штаб команды отстранял его от тренировок.

Ван Дейк выступает за "Саутгемптон" с 2015 года. В составе английской команды во всех турнирах он провел 68 матчей, забив 7 голов.