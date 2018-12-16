"Саутгемптон" прервал беспроигрышную серию "Арсенала"

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" принимал у себя дома "Арсенал". Хозяева одержали победу со счетом 3:2. Таким образом, "канониры" прервали свою беспроигрышную серию, которая составила 22 матча.

Дублем в составе команды с юга Англии отметился форвард Дэнни Ингс. Еще один гол забил Чарльз Остин. У "Арсенала" оба мяча забил Генрих Мхитарян.

После этой победы "Саутгемптон" набрал 12 очков и выбрался из зоны вылета. Сейчас команда Ральфа Хазенхюттля, которая до сегодняшнего дня не выигрывала на протяжении 12 встреч подряд, занимает 17-е место.

Что касается "Арсенала", то коллектив Унаи Эмери остался на пятой позиции с 34 набранными баллами.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

17-й тур

"Саутгемптон" - "Арсенал" - 3:2 (2:1)

Голы: Ингс, 20 (1:0). Мхитарян, 28 (1:1). Ингс, 44 (2:1). Мхитарян, 53 (2:2). Остин, 85 (3:2).

"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор, Йосида, Таргетт, Беднарек, Валери, Ромеу, Армстронг (Джонсон, 90+4), Хейбьерг, Редмонд (Лонг, 63), Ингс (Остин, 71).

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер (Мэйтланд-Найлс, 74), Монреаль, Косьельни, Бельерин (Ляказетт, 46), Мхитарян, Джака, Торрейра, Гендузи, Обамеянг, Ивоби (Езил, 70).

Предупреждения: Беднарек, 51. Косьельни, 60. Армстронг, 71. Лонг, 90+5.

Судья: Кавана.

16 декабря. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.