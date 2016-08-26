23:57 26 августа | ФУТБОЛ — Англия

"Саутгемптон" подписал 35-летнего вратаря

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"Саутгемптон" объявил о подписании однолетнего контракта с голкипером Стюартом Тейлором. Бывший вратарь "Арсенала" и "Манчестер Сити" будет в этом сезоне третьим номером "святых". Последним клубом 35-летнего англичанина был "Лидс"​, который он покинул в июле на правах свободного агента. 

- Фантастика быть здесь, - признался Тейлор. - Когда я получил звонок от тренера вратарей "Саутгемптона", я был на седьмом небе от счастья. Знаю пару ребят, которые уже здесь играют, что поможет мне адаптироваться. С нетерпением жду тренировок.

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