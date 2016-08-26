"Саутгемптон" подписал 35-летнего вратаря

"Саутгемптон" объявил о подписании однолетнего контракта с голкипером Стюартом Тейлором. Бывший вратарь "Арсенала" и "Манчестер Сити" будет в этом сезоне третьим номером "святых". Последним клубом 35-летнего англичанина был "Лидс"​, который он покинул в июле на правах свободного агента.

- Фантастика быть здесь, - признался Тейлор. - Когда я получил звонок от тренера вратарей "Саутгемптона", я был на седьмом небе от счастья. Знаю пару ребят, которые уже здесь играют, что поможет мне адаптироваться. С нетерпением жду тренировок.