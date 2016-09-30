22:10 | ФУТБОЛ — Англия

"Саутгемптон" поддержал тренера, замешанного в коррупционном скандале

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Сэм ЭЛЛАРДАЙС.Сэм оплошал. За что уволили тренера сборной Англии

"Саутгемптон" на официальном сайте выступил с очередным заявлением по поводу статьи одного британского издания о причастности тренера "святых" Эрика Блэка к коррупционному скандалу. Английский клуб сегодня утром сделал очередной запрос в газету предоставить стенограмму встречи специалиста с журналистом, выступившим в роли представителя некой азиатской фирмы, на которой Блэк согласился "за пару тысяч фунтов стерлингов" убедить своего коллегу из клуба чемпион-лиги передать этой компании информацию о некоторых футболистах. Тем не менее, никаких данных получено не было, поэтому "Саутгемптон" считает сомнительными факты, приведенные в статье. Также клуб подчеркнул, что Эрик Блэк остается сотрудником "Саутгемптона", как и любой другой сотрудник, поэтому ему будет предоставлены уважение и поддержка в этом вопросе.

Напомним, ранее пресса уличила в коррупции главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса, который в итоге 27 сентября покинул свой пост всего через 67 дней после назначения. Также в скандале оказались замешаны главный тренер "КПР" Джимми Флойд Хасселбайнк, владелец "Лидса" Массимо Челлино и ассистент главного тренера "Барнсли" Томми Райт, которого в итоге уволили.

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