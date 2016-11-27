21:29 | ФУТБОЛ — Англия

"Саутгемптон" победил "Эвертон"

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"Саутгемптон" в матче 13-го тура чемпионата Англии дома победил "Эвертон" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Чарли Остин.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

13-й тур 

"Саутгемптон" - "Эвертон" - 1:0 (1:0)

Гол: Остин, 1. 

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Жозе Фонти, Ромеу, Редмонд (Класи, 79), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Симс (Маккуин, 84), Остин (Лонг, 89).

"Эвертон": Стекеленбург, Бэйнс (Валенсия, 83), Ягелка, Уильямс, Коулман, Леннон (Деулофеу, 65), Бэрри, Гуйе, Баркли (Миральяс, 71), Лукаку, Боласье.

Предупреждение: Лукаку, 78. 

Судья: Поусон.

27 ноября. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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