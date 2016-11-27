"Саутгемптон" победил "Эвертон"

"Саутгемптон" в матче 13-го тура чемпионата Англии дома победил "Эвертон" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Чарли Остин.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
13-й тур
"Саутгемптон" - "Эвертон" - 1:0 (1:0)
Гол: Остин, 1.
"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Жозе Фонти, Ромеу, Редмонд (Класи, 79), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Симс (Маккуин, 84), Остин (Лонг, 89).
"Эвертон": Стекеленбург, Бэйнс (Валенсия, 83), Ягелка, Уильямс, Коулман, Леннон (Деулофеу, 65), Бэрри, Гуйе, Баркли (Миральяс, 71), Лукаку, Боласье.
Предупреждение: Лукаку, 78.
Судья: Поусон.
27 ноября. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/