"Саутгемптон" не пустил "Ливерпуль" в финал Кубка лиги

"Саутгемптон" переиграл "Ливерпуль" в ответной матча 1/2 финала Кубка английской лиги со счетом 1:0 и вышел в финал турнира. Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий Шэйн Лонг, поразивший ворота "красных" на 1-й компенсированной минуте. В решающем поединке "Саутгемптон" встретится с победителем пары "Манчестер Юнайтед" – "Халл Сити".

Кубок английской лиги

1/2 финала

Ответный матч

"Ливерпуль" – "Саутгемптон" – 0:1 (0:0)

Гол: Лонг, 90+1.

"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Матип, Арнольд, Милнер, Хендерсон, Лаллана, Филиппе Коутинью (Вайналдум, 87), Эмре Джан (Ориги, 78), Старридж, Роберту Фирмину.

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Дэйвис, Тадич, Ромеу, Редмонд (Симс, 81), Уорд-Проуз (Хейбьерг, 59), Родригес (Лонг, 46).

Судья: Аткинсон.

Ливерпуль. Стадион "Anfield Road".

Первый матч - 0:1