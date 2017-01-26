00:55 26 января | ФУТБОЛ — Англия

"Саутгемптон" не пустил "Ливерпуль" в финал Кубка лиги

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"Саутгемптон" переиграл "Ливерпуль" в ответной матча 1/2 финала Кубка английской лиги со счетом 1:0 и вышел в финал турнира. Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий Шэйн Лонг, поразивший ворота "красных" на 1-й компенсированной минуте. В решающем поединке "Саутгемптон" встретится с победителем пары "Манчестер Юнайтед""Халл Сити".

Кубок английской лиги

1/2 финала

Ответный матч

"Ливерпуль" – "Саутгемптон" – 0:1 (0:0)

Гол: Лонг, 90+1.

"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Матип, Арнольд, Милнер, Хендерсон, Лаллана, Филиппе Коутинью (Вайналдум, 87), Эмре Джан (Ориги, 78), Старридж, Роберту Фирмину.

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Дэйвис, Тадич, Ромеу, Редмонд (Симс, 81), Уорд-Проуз (Хейбьерг, 59), Родригес (Лонг, 46).

Судья: Аткинсон.

Ливерпуль. Стадион "Anfield Road".

Первый матч - 0:1

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/leaguecup/2016-2017/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

Клопп - тренеришка!))

01:34

Zangezi

Ливер на спаде. Титула уже не видать.

15:42 26 января

Pablo_75

Ливер - ещё одна жертва автобуса. Так давить весь второй тайм и ничего не забить...

01:58 26 января

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