"Саутгемптон" не пустил "Ливерпуль" в финал Кубка лиги

"Саутгемптон" переиграл "Ливерпуль" в ответной матча 1/2 финала Кубка английской лиги со счетом 1:0 и вышел в финал турнира. Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий Шэйн Лонг, поразивший ворота "красных" на 1-й компенсированной минуте. В решающем поединке "Саутгемптон" встретится с победителем пары "Манчестер Юнайтед" – "Халл Сити".
Кубок английской лиги
1/2 финала
Ответный матч
"Ливерпуль" – "Саутгемптон" – 0:1 (0:0)
Гол: Лонг, 90+1.
"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Матип, Арнольд, Милнер, Хендерсон, Лаллана, Филиппе Коутинью (Вайналдум, 87), Эмре Джан (Ориги, 78), Старридж, Роберту Фирмину.
"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Дэйвис, Тадич, Ромеу, Редмонд (Симс, 81), Уорд-Проуз (Хейбьерг, 59), Родригес (Лонг, 46).
Судья: Аткинсон.
Ливерпуль. Стадион "Anfield Road".
Первый матч - 0:1
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/leaguecup/2016-2017/playoff/
shpasic
Клопп - тренеришка!))
01:34
Zangezi
Ливер на спаде. Титула уже не видать.
15:42 26 января
Pablo_75
Ливер - ещё одна жертва автобуса. Так давить весь второй тайм и ничего не забить...
01:58 26 января