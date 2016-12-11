"Саутгемптон" дома сломил сопротивление "Мидлсбро"

"Саутгемптон" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии обыграл "Мидлсбро" (1:0). Автором забитого мяча на 53-й минуте встречи стал полузащитник хозяев Софьян Буфаль.

Победа позволила команде Клода Пюэля подняться на 10-ю строчку турнирной таблицы премьер-лиги. Конкуренцию "Саутгемптону" составляют "Вест Бромвич" и "Эвертон", которые после 15 игр также имеют в активе по 20 очков.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

15-й тур

"Саутгемптон" - "Мидлсбро" - 1:0 (0:0)

Гол: Буфаль, 53.

"Саутгемптон": Форстер, ван Дейк, Жозе Фонти, Мартина, Тадич (Редмонд, 46), Ромеу, Класи (Лонг, 85), Уорд-Проуз, Буфаль (Дэйвис, 73), Родригес, Маккуин.

"Мидлсбро": Виктор Вальдес, Барраган, Фабиу да Силва, Чемберс, Гибсон, Форшоу, де Рон, Клейтон, Стуани (Траоре, 81), Родс, Фишер.

Предупреждения: Барраган, 17. Тадич, 22. Буфаль, 45+1. Форшоу, 52. Жозе Фонти, 55. Ромеу, 58. Клейтон, 80.

Судья: Аттуэл.

11 декабря. Саутгемптон. St Mary's Stadium.