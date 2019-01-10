Сарри вступил в конфликт с россиянкой из руководства "Челси" из-за трансфера Игуаина

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри вступил в конфронтацию с директором клуба Мариной Грановской из-за того, что она отклонила переход в стан "синих" Гонсало Игуаина, сообщает портал Calciomercato.com.

Отмечается, что Сарри хочет с помощью Игуаина решить проблемы в атаке "Челси", которые могут возникнуть с уходом Альваро Мораты, собирающегося уйти из команды в зимнее трансферное окно. Но руководство команды в лице Грановской не хочет платить за Игуаина, права на которого принадлежат "Ювентусу", 50 миллионов евро, и заморозило трансфер.

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