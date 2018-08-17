Сарри рассказал о будущем Азара в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий "синих" Эден Азар не покинет клуб этим летом. Ранее сообщалось, что 27-летний бельгиец может перейти в "Реал".

- Я часто разговаривал с ним в течение 10 дней, - цитирует Сарри Sky Sports. - Но он никогда не говорил мне об уходе. Я уверен, Эден останется в "Челси" на этот сезон.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В составе "синих" он дважды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу Европы.

Сарри возглавляет "Челси" с 14 июля 2018 года.