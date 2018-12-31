Сарри рассказал, что ему не понравилось в матче с "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Челси"​ Маурицио Сарри после победы над "Кристал Пэлас" в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" отметил, что команда полностью контролировала игру.

– Мы очень хорошо играли на протяжении 85 минут, – цитирует пресс-служба клуба Сарри. – Мы полностью контролировали ход матча, но не сумели решить его судьбу досрочно. В условиях финального штурма в последние минуты нам тяжело защищаться в своей штрафной, поскольку мы не настолько физически мощная команда. Поэтому у нас могут возникать проблемы.

Тем не менее, на протяжении 85 минут мы не позволили сопернику ничего сделать. Единственное, что мне не понравилось, это то, что мы не смогли решить судьбу матча до финального свистка.

Во втором тайме мы действовали лучше. До перерыва мы все делали правильно, но слишком медленно. Во второй половине встречи мы на протяжении 40 минут хорошо перемещали мяч на более высоких скоростях.

Нам противостоял непростой соперник. Они очень опасны при коротких и длинных контратаках, поэтому нам необходимо было правильно располагаться на линии с мячом в оборонительной фазе, иначе это могло привести к проблемам.

Гол Канте принес "Челси" победу над "Кристал Пэлас"