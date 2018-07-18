Сарри "открестился" от прозвища особенный в "Челси"

Итальянец Маурицио Сарри провел первую пресс-конференцию в качестве главного тренера "Челси". На мероприятии он попросил болельщиков и журналистов называть его по имени. "Челси" объявил о подписании трехлетнего контракта с 59-летним Сарри 14 июля.

- Особенный (прозвище Жозе Моуринью. - Прим. "СЭ")? Я хотел бы, чтобы вы все называли меня Маурицио, - сказал Сарри. - Просто Маурицио.

Моуринью выиграл все. Он неоднократно выигрывал все со многими клубами. Человек с таким послужным списком не нуждается в представлении. Мы говорим о тренере мирового уровня. И хотя моя философия игры ближе к философии Хосепа Гвардьолы, я высоко оцениваю их обоих.

Что касается бывшего главного тренера "Челси" Антонио Конте, то он достиг экстраординарных достижений и является экстраординарным менеджером. Я играю по-другому, так что мне потребуется время.