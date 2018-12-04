Сарри хочет, чтобы Фабрегас и Луиз остались в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что хочет, чтобы хавбек "синих" Сеск Фабрегас и защитник Давид Луиз остались в клубе. Ранее СМИ сообщали, что 31-летний испанец может перейти в "Милан", а 31-летний бразилец - в один из китайских клубов.

- Очень сложно найти центрального защитника такого же высокого уровня, как Давид Луиз, - приводит слова Сарри Sky Sports. - И очень трудно найти такого техничного хавбека, как Фабрегас. Поэтому я думаю, что они должны остаться с нами.

В текущем сезоне Фабрегас провел 10 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Луиз принял участие в 17 встречах.

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