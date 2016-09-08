08:25 | ФУТБОЛ — Англия

Санья сможет принять участие в матче с "Манчестер Юнайтед"

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Защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья подчеркнул, что готов выйти на поле в матче 4-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед". 33-летний француз отметил, что приложит максимум усилий, чтобы попасть в стартовый состав "горожан".

- Мне было нужно взять немного времени на отдых из-за повреждения подколенного сухожилия, - приводит Reuters слова Санья. - Но сейчас я чувствую себя хорошо и очень жду субботы. Я буду упорно работать на тренировках, чтобы набрать форму. Но решение о моем включении в состав останется за тренером.

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