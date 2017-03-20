Санья может пропустить матчи сборной Франции

Защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья может пропустить мартовские матчи сборной Франции. 34-летний француз, вызванный в расположение национальной команды, получил повреждение во вчерашней встрече с "Ливерпулем" (1:1).

- Я не совсем в порядке, но присоединяюсь к сборной Франции, - цитирует Manchester Evening News Санья. - Чувствовал небольшой дискомфорт еще в поединке с "Монако", но хотел сыграть с "Ливерпулем". Не знаю, смогу ли помочь сборной Франции, в понедельник нужно будет пройти МРТ.

Напомним, 25 марта Франции предстоит провести игру отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Люксембурга, а 28-го французы сыграют товарищеский матч с Испанией.