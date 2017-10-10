Санья может перейти в "Лестер"

"Лестер" ведет переговоры с защитником Бакари Санья, являющимся свободным агентом, утверждает Manchester Evening News. 35-летнего француза рассматривают в качестве сменщика Дэнни Симпсона​.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к французу со стороны "Бенфики", лиссабонского "Спортинга", "Милана" и "Интера".

Напомним, последним клубом Санья был "Манчестер Сити", за который он выступал до конца сезона-2016/17, в котором он принял участие в 24 матчах во всех клубных турнирах, не отметившись результативными действиями.