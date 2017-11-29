Санти Касорла: "У меня все еще есть мотивация вернуться на поле"

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла, которому была сделана очередная операция, признался, что все еще не потерял мотивацию. 32-летний испанец уже больше гола не выходил на поле из-за проблем со здоровьем.
"Из-за некоторого дискомфорта в сухожилиях, которые беспокоили меня последние несколько дней, пришлось снова пройти через операцию. Придется отсрочить дату возвращения на поле, но я полон энтузиазма и мотивации, чтобы вернуться и наслаждаться моей большой страстью - футболом", - написал Касорла в Твиттере.
"Ахиллесова пята" Санти Касорлы. Трагедия двукратного чемпиона Европы
Debido a unas molestias en el tendón que llevaba arrastrando los ultimos dias, he tenido que volver a pasar por el quirofano. Toca retrasar la fecha de vuelta a los terrenos de juego, mantengo la ilusión y motivación para volver a disfrutar de mi gran pasión, el futbol.#football pic.twitter.com/HpYYRd9VyQ– Santi Cazorla (@19SCazorla) 29 ноября 2017 г.