Санти Касорла: "У меня все еще есть мотивация вернуться на поле"

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла, которому была сделана очередная операция, признался, что все еще не потерял мотивацию. 32-летний испанец уже больше гола не выходил на поле из-за проблем со здоровьем.

"Из-за некоторого дискомфорта в сухожилиях, которые беспокоили меня последние несколько дней, пришлось снова пройти через операцию. Придется отсрочить дату возвращения на поле, но я полон энтузиазма и мотивации, чтобы вернуться и наслаждаться моей большой страстью - футболом", - написал Касорла в Твиттере.

"Ахиллесова пята" Санти Касорлы. Трагедия двукратного чемпиона Европы