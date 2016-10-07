Санти Касорла: "Не исключаю, что Венгер проведет еще один сезон в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла отметил, что ничего не знает о возможном уходе главного тренера команды Арсена Венгера. Ранее французский специалист заявил, что может покинуть "канониров" следующим летом. У наставника в 2017 году заканчивается контракт с лондонским клубом, который стороны пока не продлили.

- Венгер не говорил нам, что это будет его последний сезон в "Арсенале", - сказал в эфире Cadena COPE Касорла. - Мы не чувствуем этого в раздевалке. Он полностью сосредоточен на результатах, и я не знаю о его планах на будущее. Я не исключаю, что Венгер проведет еще один сезон с командой. Все в руках тренера, но сегодня я сказал бы, что он останется.