Санти Касорла: "Инфекция буквально съела мой ахилл"

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла выразил надежду на то, что сможет выйти на поле к январю. Хавбек восстановился от травмы ахиллова сухожилия, полученной в октябре прошлого года, и приступил к тренировкам.

– Врачи говорили мне, чтобы я радовался, если снова смогу гулять с сыном. Доктор Микель Санчес увидел, что у меня ужасная инфекция, – приводит Marca слова Касорлы. – Это было повреждение пяточной кости.

Инфекция буквально съела мой ахилл, не хватало 8 сантиметров. У меня нет графика восстановления, но я планирую вернуться к январю.