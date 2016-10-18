14:46 | ФУТБОЛ — Англия

Санти Касорла: "Для "Арсенала" будет ошибкой продажа Бельерина"

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Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла считает, что клуб сделает ошибку, если согласится продать защитника Эктора Бельерина. Ранее СМИ писали об интересе к 21-летнему испанцу со стороны "Барселоны" и "Манчестер Сити".

- Для "Арсенала" будет ошибкой продажа Бельерина, - цитирует IBTimes Касорлу. - Очевидно, что многие команды хотят его заполучить. Были разговоры о "Манчестер Сити" и "Барселоне". Он игрок с большим потенциалом, и я уверен, что он также будет ключевой частью сборной Испании в будущем.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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wazo35

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14:56

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