Сане в матче с "Кардиффом" получил травму связок лодыжки

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане повредил связки лодыжки в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Кардифф Сити" (2:0), сообщает официальный сайт клуба. Сроки восстановления немецкого фораврда от травмы, полученной в столкновении с защитником соперников Джо Беннеттом, не уточняются.

Ранее главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола сказал, что Сане может пропустить от двух до четырех недель.

Напомним, в этом сезоне Сане принял участие в 33 матчах за клуб, забив 11 мячей и отдав 12 результативных передач.