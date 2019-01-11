Сане в 2018-м году забил больше, чем любой другой немецкий футболист в топ-5 чемпионатах

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане поучаствовал в 24-х голах в АПЛ в 2018-м году. Он забил 10 мячей и отдал 14 результативных передач.
Это больше, чем любой другой немецкий футболист, который выступает в топ-5 чемпионатах.
В текущем сезоне сыграл в 19 матчах АПЛ за "Манчестер Сити", забил 7 голов и отдал 7передач.
24 – Geburtstagskind @LeroySane19 wird heute 23 Jahre alt. Ihm gelangen 2018 24 Torbeteiligungen in der Premier League (10 Tore, 14 Assists), mehr als jedem anderen deutschen Spieler in den europäischen Top-5-Ligen. Herausragend. pic.twitter.com/a5u4tR9MUQ– OptaFranz (@OptaFranz) 11 января 2019 г.
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