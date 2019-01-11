Сане в 2018-м году забил больше, чем любой другой немецкий футболист в топ-5 чемпионатах

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане поучаствовал в 24-х голах в АПЛ в 2018-м году. Он забил 10 мячей и отдал 14 результативных передач.

Это больше, чем любой другой немецкий футболист, который выступает в топ-5 чемпионатах.

В текущем сезоне сыграл в 19 матчах АПЛ за "Манчестер Сити", забил 7 голов и отдал 7передач.