Сане - лучший игрок октября в премьер-лиге

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане признал лучшим игроком чемпионата Англии по итогам октября, сообщает Твиттер премьер-лиги. В прошлом месяце хавбек "горожан" принял участие в 4 матчах, забив 3 мяча и отдав 3 голевые передачи.

Отметим, что лучим тренером октября был назван наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола. Его команда после 11 туров возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги, набрав 31 очко. Отрыв от идущего вторым "Манчестер Юнайтед" - 8 баллов.