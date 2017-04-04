"Сандерленд" выразил полную поддержку Мойесу после угроз тренера в адрес журналистки

Руководство "Сандерленда" выразило поддержку главному тренер команды Дэвиду Мойесу, информирует журналист Дэн Роан. Отмечается, что "клуб полностью поддерживает специалиста в его работе, хоть и считает полностью неприемлемыми последние заявления специалиста".

Напомним, что Мойес после матча 30-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (0:0) пригрозил журналистке BBC Вики Спаркс пощечиной, что вызвало большое недовольство у других журналистов. После поднявшегося скандала шотландец принес представительнице СМИ извинения.