"Сандерленд" расторг контракт с футболистом, который опоздал на тренировку на 72 дня

"Сандерленд" на официальном сайте объявил о расторжении контракта с сенегальским защитником Папи Джилободжи, который прибыл в расположение клуба олько спустя 72 дня после установленного срока.

- Джилободжи, у которого контракт с "Сандерлендом" до июня 2020 года, в июне 2018 года заявил, что хочет покинуть клуб. Чтобы удовлетворить его желание, клуб заключил с игроком письменное соглашение, позволяющее ему провести июль в добровольном неоплачиваемом отпуске. Когда этот срок подошел к концу, игрок должен был либо перейти в новый клуб – достигнув удовлетворительной для себя и для "Сандерленда" сделки - или вернуться в команду, чтобы продолжить играть футбол. Вместо этого он вернулся в "Сандерленд" через месяц, в первую неделю сентября, проигнорировав письменные просьбы о возвращении. Вернувшись, он прошел тот же фитнес-тест, что и его коллеги, и полностью провалил его, - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Игрок перебрался в "Сандерленд" в 2016 году из "Челси" за 8 миллионов фунтов стерлингов.

"Сандерленд" в сезоне-2017/18 вылетел из чемпионшипа в третью по силе лигу Англии.