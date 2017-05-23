"Сандерленд" проявляет интерес к Раньери

Руководство "Сандерленда" рассматривает Клаудио Раньери в качестве кандидата на пост главного тренера команды после увольнения Дэвида Мойеса. Как сообщает Tuttomercatoweb, 65-летний итальянец входит в шорт-лист английского клуба. Однако, по данным издания, Раньери, который в прошлом сезоне привел "Лестер" к чемпионству, вряд ли согласится на предложение поработать во втором по значимости дивизионе Англии.

По итогам сезона "Сандерленд" занял последнее в турнирной таблице чемпионата Англии и вылетел в чемпион-лигу.