"Сандерленд" проявляет интерес к Раньери. ФУТБОЛ - Англия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:03 | ФУТБОЛ — Англия

"Сандерленд" проявляет интерес к Раньери

0
0
0
0
1

Руководство "Сандерленда" рассматривает Клаудио Раньери в качестве кандидата на пост главного тренера команды после увольнения Дэвида Мойеса. Как сообщает Tuttomercatoweb, 65-летний итальянец входит в шорт-лист английского клуба. Однако, по данным издания, Раньери, который в прошлом сезоне привел "Лестер" к чемпионству, вряд ли согласится на предложение поработать во втором по значимости дивизионе Англии.

По итогам сезона "Сандерленд" занял последнее в турнирной таблице чемпионата Англии и вылетел в чемпион-лигу. 

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

Сандерленд проявляет интерес к Раньери вместо Слуцкого

19:09