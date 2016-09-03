08:03 | ФУТБОЛ — Англия

"Сандерленд" подписал Аничебе

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Нигерийский нападающий Виктор Аничебе продолжит карьеру в "Сандерленде". Как сообщает пресс-служба клуба, с 28-летним футболистом, который с 1 июля являлся свободным агентом, подписан контракт до конца следующего лета. В прошлом сезоне нигериец выступал за "Вест Бромвич", но за 14 матчей во всех турнирах не забил ни одного мяча. Всего же на его счету 186 игр в чемпионате Англии и 24 гола. Стоит отметить, что "Сандерленд" всего лишь третий клуб в карьере игрока - ранее он еще играл за "Эвертон".

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