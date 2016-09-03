"Сандерленд" подписал Аничебе

Нигерийский нападающий Виктор Аничебе продолжит карьеру в "Сандерленде". Как сообщает пресс-служба клуба, с 28-летним футболистом, который с 1 июля являлся свободным агентом, подписан контракт до конца следующего лета. В прошлом сезоне нигериец выступал за "Вест Бромвич", но за 14 матчей во всех турнирах не забил ни одного мяча. Всего же на его счету 186 игр в чемпионате Англии и 24 гола. Стоит отметить, что "Сандерленд" всего лишь третий клуб в карьере игрока - ранее он еще играл за "Эвертон".

#SAFC have signed striker Victor Anichebe on a deal until the end of the season. pic.twitter.com/qOUyOOG14i – Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 2 сентября 2016 г.