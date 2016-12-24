18:14 | ФУТБОЛ — Англия

"Сандерленд" не собирается продавать Дефо

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Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес подчеркнул, что клуб не собирается отпускать в январе нападающего Джермейна Дефо. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Вест Хэма". 34-летний игрок в этом сезоне забил восемь мячей в чемпионате.

- Дефо для нас бесценен, - приводит Sky Sports слова Мойеса. - Нет таких денег, за которые мы готовы его продать. Он забил восемь мячей в этом сезоне. Если забьет еще 8 - 10 до мая, это поможет нам остаться в премьер-лиге. Мы не будем его продавать. Но я, конечно, не могу заставить людей не говорить об этом.

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