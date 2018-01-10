21:47 10 января | Футбол — Англия

Санчес согласовал контракт с "Манчестер Сити"

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Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес достиг соглашения по личному контракту с "Манчестер Сити", информирует журналист Танкреди Палмери. Решение по ближайшему будущему футболиста остается за "канонирами": либо они согласятся отпустить чилийца в январе и получат от "горожан" 20 миллионов евро, либо сохранят Санчеса до конца сезона, но летом он уйдет абсолютно бесплатно.

В текущем сезоне 29-летний игрок в составе лондонцев провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и три раза ассистировал партнерам.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sidnet78

да и агуэро может свалить

21:54 10 января

sidnet78

привык он к нему

21:53 10 января

Millwall82

Зачем Пепке столько игроков в атаку? На 3 команды ведь.

21:52 10 января