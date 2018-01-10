Санчес согласовал контракт с "Манчестер Сити"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес достиг соглашения по личному контракту с "Манчестер Сити", информирует журналист Танкреди Палмери. Решение по ближайшему будущему футболиста остается за "канонирами": либо они согласятся отпустить чилийца в январе и получат от "горожан" 20 миллионов евро, либо сохранят Санчеса до конца сезона, но летом он уйдет абсолютно бесплатно.

В текущем сезоне 29-летний игрок в составе лондонцев провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и три раза ассистировал партнерам.