Санчес сменит "Арсенал" на "Манчестер Сити"?

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку, утверждает The Telegraph. В подписании контракта с 28-летним чилийцем заинтересован "Манчестер Сити".

На переходе форварда настаивает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола, который работал с игроком в "Барселоне".

Ранее сообщалось, что на данный момент футболист ведет переговоры о продлении контракта с "канонирами", которые готовы повысить его зарплату до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.