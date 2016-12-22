10:37 | ФУТБОЛ — Англия

Санчес сменит "Арсенал" на "Манчестер Сити"?

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Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку, утверждает The Telegraph. В подписании контракта с 28-летним чилийцем заинтересован "Манчестер Сити".

На переходе форварда настаивает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола, который работал с игроком в "Барселоне".

Ранее сообщалось, что на данный момент футболист ведет переговоры о продлении контракта с "канонирами", которые готовы повысить его зарплату до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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