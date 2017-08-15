Санчес прибыл в Париж на переговоры с "ПСЖ"?

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес находится в Париже на переговорах с "ПСЖ", утверждает RTL. Ранее главный тренер лондонцев Арсен Венгер сообщил, что он и руководство клуба выступают против перехода чилийского форварда во французский клуб.

По данным СМИ, наставник "канониров" рассчитывает продлить контракт с 28-летним нападающим. Лондонцы готовы сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком премьер-лиги.

Напомним, форвард выступает за "Арсенал" с 2014 года. В составе команды провел 103 игры, в которых забил 53 мяча.