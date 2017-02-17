13:33 | ФУТБОЛ — Англия

Санчес отправился в Барселону на судебное заседание

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объявил, что нападающий Алексис Санчес пропустит сегодняшнюю тренировку из-за судебного заседания, которое состоится в Барселоне. Чилийский футболист был замечен сегодня в испанском аэропорту.

- У Санчеса сегодня судебное заседание в Барселоне, - цитирует BBC Венгера. - Он вернется к тренировкам завтра.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Санчес обвиняется в уклонении от уплаты налогов, когда он был игроком "Барселоны". Тем не менее, нет информации, по этой ли причине футболист отправился в Испанию сегодня.

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