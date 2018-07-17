Санчес не сможет участвовать в предсезонном турне "МЮ", ему отказали в американской визе

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес пропустит турне команды в США, так как ему отказались выдавать американскую визу.

Как информирует The Telegraph, юристы игрока пытаются все же добиться разрешения для него на въезд США. Запрет, предположительно, связан с делом о неуплате налогов в Испании. Чилиец был приговорен к 16 месяцам тюрьмы, но в стране срок до двух лет считается условным. Футболист задолжал испанской казне около миллиона евро.