Санчес не попал в заявку "Арсенала" на матч с "Борнмутом"

Стал известен стартовый состав "Арсенала" на матч 23-го тура чемпионата Англии против "Борнмута". Нападающий "канониров" Алексис Санчес не попал в заявку команды на игру.

"Арсенал": Чех, Бельерин, Холдинг, Мустафи, Чемберс, Мэйтланд-Найлс, Джака, Уилшир, Ивоби, Ляказетт, Уэлбек.

Матч "Борнмут" – "Арсенал" начнется в 16.30 по московскому времени.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не выпустит Санчеса на поле из-за того, что чилиец в ближайшее время перейдет в другой клуб.