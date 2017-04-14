Санчес может стать самым высокооплачиваемым футболистом Англии

"Арсенал" предложил нападающему Алексису Санчесу новый контракт, информирует Evening Standard. По его условиям чилиец будет получать 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Если он согласится, то станет самым высокооплачиваемым футболистом английской премьер-лиги. Его текущая зарплата составляет 130 тысяч в неделю. Больше зарабатывает только немецкий полузащитник Месут Езил – 140 тысяч в неделю.

Больше всех в премьер-лиге на данный момент получает полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (290 тысяч в неделю).