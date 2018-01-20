Санчес может стать 11-м игроком, поработавшим под руководством и Моуринью, и Гвардьолы

По информации СМИ, нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может перейти в "Манчестер Юнайтед", который возглавляет Жозе Моуринью. В таком случае чилиец станет 11-м игроком в истории мирового футбола, который тренировался под руководством и португальца, и Хосепа Гвардьолы, сообщает Daily Mail. Санчес уже работал с испанцем в "Барселоне" с 2011 по 2012 год.

Полностью список игроков, которые играли под руководством Моуринью и Гвардьолы, выглядит следующим образом:

– Хаби Алонсо (с Моуринью в "Реале", с Гвардьолой – в "Баварии");

– Златан Ибрагимович (с Моуринью в "Интере", с Гвардьолой в "Барселоне");

– Сеск Фабрегас (с Гвардьолой в "Барселоне", с Моуринью в "Челси");

– Кевин Де Брейне (с Моуринью в "Челси", с Гвардьолой в "Манчестер Сити");

– Арьен Роббен (с Моуринью в "Челси", с Гвардьолой в "Баварии");

– Педро (с Гвардьолой в "Барселоне", с Моуринью в "Челси");

– Самуэль Это'о (с Моуринью в "Интере", "Челси, с Гвардьолой в "Барселоне");

– Эйдур Гудьонсен (с Моуринью в "Челси", с Гвардьолой в "Барселоне");

– Максвелл (с Моуринью в "Интере", с Гвардьолой в "Барселоне");

– Клаудио Писарро (с Моуринью в "Челси", с Гвардьолой в "Баварии")