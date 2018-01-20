14:54 | Футбол — Англия

Санчес может стать 11-м игроком, поработавшим под руководством и Моуринью, и Гвардьолы


По информации СМИ, нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может перейти в "Манчестер Юнайтед", который возглавляет Жозе Моуринью. В таком случае чилиец станет 11-м игроком в истории мирового футбола, который тренировался под руководством и португальца, и Хосепа Гвардьолы, сообщает Daily Mail. Санчес уже работал с испанцем в "Барселоне" с 2011 по 2012 год.

Полностью список игроков, которые играли под руководством Моуринью и Гвардьолы, выглядит следующим образом:

Хаби Алонсо (с Моуринью в "Реале", с Гвардьолой – в "Баварии");

Златан Ибрагимович (с Моуринью в "Интере", с Гвардьолой в "Барселоне");

Сеск Фабрегас (с Гвардьолой в "Барселоне", с Моуринью в "Челси");

Кевин Де Брейне (с Моуринью в "Челси", с Гвардьолой в "Манчестер Сити");

Арьен Роббен (с Моуринью в "Челси", с Гвардьолой в "Баварии");

Педро (с Гвардьолой в "Барселоне", с Моуринью в "Челси");

Самуэль Это'о (с Моуринью в "Интере", "Челси, с Гвардьолой в "Барселоне");

Эйдур Гудьонсен (с Моуринью в "Челси", с Гвардьолой в "Барселоне");

Максвелл (с Моуринью в "Интере", с Гвардьолой в "Барселоне");

Клаудио Писарро (с Моуринью в "Челси", с Гвардьолой в "Баварии")

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