Санчес может стать 11-м игроком, поработавшим под руководством и Моуринью, и Гвардьолы

По информации СМИ, нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может перейти в "Манчестер Юнайтед", который возглавляет Жозе Моуринью. В таком случае чилиец станет 11-м игроком в истории мирового футбола, который тренировался под руководством и португальца, и Хосепа Гвардьолы, сообщает Daily Mail. Санчес уже работал с испанцем в "Барселоне" с 2011 по 2012 год.
Полностью список игроков, которые играли под руководством Моуринью и Гвардьолы, выглядит следующим образом:
– Хаби Алонсо (с Моуринью в "Реале", с Гвардьолой – в "Баварии");
– Златан Ибрагимович (с Моуринью в "Интере", с Гвардьолой в "Барселоне");
– Сеск Фабрегас (с Гвардьолой в "Барселоне", с Моуринью в "Челси");
– Кевин Де Брейне (с Моуринью в "Челси", с Гвардьолой в "Манчестер Сити");
– Арьен Роббен (с Моуринью в "Челси", с Гвардьолой в "Баварии");
– Педро (с Гвардьолой в "Барселоне", с Моуринью в "Челси");
– Самуэль Это'о (с Моуринью в "Интере", "Челси, с Гвардьолой в "Барселоне");
– Эйдур Гудьонсен (с Моуринью в "Челси", с Гвардьолой в "Барселоне");
– Максвелл (с Моуринью в "Интере", с Гвардьолой в "Барселоне");
– Клаудио Писарро (с Моуринью в "Челси", с Гвардьолой в "Баварии")
- Манчестер Юнайтед
- Арсенал Лондон
- Златан Ибрагимович
- Хаби Алонсо
- Хосеп Гвардьола
- Жозе Моуринью
- Франсеск Фабрегас
- Арьен Роббен
- Алексис Санчес
- Максвелл (Бразилия)
- Клаудио Писарро
- Кевин де Брейне
- Эйдур Гудьонсен