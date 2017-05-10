Санчес и Жиру принесли "Арсеналу" победу над "Саутгемптоном"

"Арсенал" обыграл "Саутгемптон" (2:0) в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии. В составе победителей во втором тайме забили форварды Алексис Санчес и Оливье Жиру.

Благодаря этой победе "канониры" вернулись на пятое место в турнирной таблице, "Саутгемптон" расположился на 10-й строчке чемпионата.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

26-й тур

"Саутгемптон" – "Арсенал" – 0:2 (0:0)

Голы: Санчес, 60 (0:1). Жиру, 83 (0:2).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Дэйвис, Тадич (Родригес, 80), Ромеу, Редмонд (Буфаль, 70), Уорд-Проуз (Лонг, 70), Габбьядини.

"Арсенал": Чех, Монреаль, Гиббс, Мустафи, Холдинг, Езил (Кокелен, 89), Рэмси, Джака, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 36), Санчес, Уэлбек (Жиру, 80).

Предупреждения: Уорд-Проуз, 44. Езил, 73. Бельерин, 90+3.

Судья: Мосс.

10 мая. Саутгемптон. Стадион St Mary's Stadium.